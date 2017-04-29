Usdem'den Birlik ve Beraberlik Konseri

Uşak Üniversitesi SKS Daire Başkanlığı Dans Etkinlik ve Müzik Ekibi Atatürk Kültür Merkezi'nde Birlik ve Beraberlik Konseri düzenledi.



Yoğun ilgi gören konser saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Konserin açılış konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine değinen Uşak Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr.Sayın Dalkıran, şunları söyledi; "Konumuz şüphesiz ki biz ihtilafları giderme, ayrılıklara son verme, birlik ve beraberlikle ilgili küçük bir konser vermiş olacağız ve bu konserde gerçekten yetkili kendi alanlarında söz sahibi olan gençlerimizi şimdiden kutluyor ve başarılar diliyorum. Kabrinde bile çok rahatsızlık duyacağını belirtiyor ihtilaflar yüzünden. Bu ihtilaflar tarih boyunca devam etmiş ama önemli olan onu asgari ölçüler içerisine çekmek ve kontrol altında tutmaktır. Üniversitemizde birlik ve beraberliği sağlayacağız, şehrimizde birlik ve beraberliği sağlayacağız, ülkemizde birlik ve beraberliği sağlayacağız çünkü buna gerçekten çok muhtacız. Evet biz hem seveceğiz hem de sevileceğiz, hem dost olacağız hem de dostluk kuracağız. Sevgiye karşı olanları karşımıza almaksızın sevgi çemberine dahil edeceğiz ve dostluklarımız bir şekilde geliştireceğiz"



Rektör Vekili Sayın Dalkıran'ın ardından söz alan USDEM Başkanı Sinan Topaç USDEM'in kuruluşunda ve bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. - UŞAK