Uşaklılar şehit binbaşıya üzüldü



HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde uçurumdan yuvarlanan bir grup askerden şehit düşen Binbaşı Kürşat Selim Şenol'un şehadet haberi, memleketi Uşak'taki annesine ulaştı. Uşaklılar, şehit düşen hemşerileri binbaşının acı haberiyle üzüntü yaşadı.



Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde bu sabah bir grup asker; yaya olarak İkiyaka Dağları'nın sarp ve karla kaplı bölgesinde arazi taraması yaparken uçuruma yuvarlandı. Olayda bir uzman çavuş ile birlekte Piyade Binbaşı Kürşat Selim Şenol şehit oldu. İki uzman çavuş ise yaralandı.



Evli ve 2 çocuk babası Binbaşı Kürşat Selim Şenol'un şehadet haberi, annesinin yaşadığı memleketi Uşak'a ulaştı. 1980 yılında babasını yitiren, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde özel güvenlik görevlisi olan Fatih Şenol adında kardeşi bulunan Binbaşı Şenol'un şehadet haberini, merkeze bağlı Susuzören Köyü'ndeki bağevinde olan annesi ev hanımı Muazzez Şenol'a, askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Fenalık geçiren Muazzez Şenol, yapılan müdahale sonrası il merkezinde, Atatürk Mahallesi Şehit Abdulkadir Klavuz Sokak'taki evine ambulansa getirildi. Uşaklılar da şehit haberini alınca büyük üzüntü yaşadı.



5 katlı bir apartmanın 1'inci katında yaşayan şehidin annesinin evinin balkonuna, ayrıca binadaki 2 ayrı balkona daha Türk bayrakları asıldı. Şehidin kardeşi Fatih Şenol'un, balkondaki Türk bayrağını defalarca öptüğü görüldü. Kent sakinleri, başsağlığı dilemek için ailenin yanına gelmeye başladı.



Şehidin eşinin ve çocuklarının Isparta Eğirdir'de olduğu öğrenildi.



Şehidin cenazesinin yarın (pazar) ikindide kılınacak namazın ardından Susuzören Köyü'nde toprağa verilmesi bekleniyor.