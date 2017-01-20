Uşaklı Gaziye 51 Yıl Gecikmeli Ziyaret

Uşak'ta yaşayan 71 yaşındaki vazife malulü gazi İlyas Şeker'i 51 yıl sonra bulan Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Nezih Börekçi Şeker'i evinde ziyaret etti.



Börekçi'ye ziyaretinde eşlik eden Uşak Fotoğrafçılar Odası Başkanı Ömer Önal yeni kimlik kartlarında kullanılmak üzere Gazi Şeker ve eşinin biyometrik fotoğrafını çektirdi.



Ziyaretten dolayı çok sevindiğini kendisinin 51 yıldır bir nevi unutulduğunu söyleyen Gazi Şeker duygularını şu ifadelerle anlattı;"Böyle toptan bir ziyaret beni çok sevindirdi güzel bir şey aslında. Benim gazilik beratım var ama ben biraz kıyada köşede kaldım karışmadım pek, hiçbir yere gitmedim kendi işlerimle kendim ilgilendim.Ben vazife malulüyüm bizim zamanımızda terör malulü diye bir şey yoktu. Ben 1966 geçirdim kazayı, Sarıkamış'ta Allahüekber Dağları'ndan döndük bir binbaşının silahında unutulan mermi kazara silah kademesinden bana geldi, ben motor teknisyeniydim, dolayısıyla zaten o anda ayaklarım felç olmuştu. Görev malulü olarak ayrıldım ordudan. O zamanlar böyle işi ciddiye almıyorlardı. Ben sedye ile emekli oldum. Bugünkü gibi değildi, şimdi bütün ihtiyaçları karşılanıyor gazilerimizin o dönemde böyle değildi. 20 yaşında malul oldum bu zamana kadar da devletten aldığım gazi maaşı ile geçindim. Çok sıkıntı yaşamadım maddi durumumuz iyiydi hele son zamanlarda daha iyi. Allah devletimize zeval vermesin gerçekten iyi maaş veriyor, her ne kadar sıkıntılar varsa da."



İnsanların mutlaka vatanı için doğduğunu özellikle Türklerin doğuştan asker olduğunu vurgulayan Şeker;"Elbette ki vatanı korumak için herkesin bu görevi, görevini yapıyor nihayet, askeriyeye giren adam zaten bunu göz önüne alarak giriyor, vatan için ölmeye giriyor, dolayısıyla burada denecek bir şey yok zaten herkes bu işe hazır vazifede yani."Dedi.



Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Nezih Börekçi Gazi İlyas Şeker'i bulup ona geçte olsa hak ettiği saygıyı ve sevgiyi göstermenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Börekçi;"Gazimizin güler yüzünü görünce içimdeki mutluluk biraz daha arttı. İlyas amcanın işlemlerinin takip edilememesi,teknolojik imkanların olmaması sebebiyle bir köşede unutulmuş sadece maaşını almış sosyal imkanlardan faydalanamamış. Artık bundan sonra onu hepimiz biliyoruz ve unutmayacağız." dedi.



Uşak Fotoğrafçılar Odası Başkanı Ömer Önal 'da konuyla ilgili olarak şunları söyledi; "Necip başkanıma çok teşekkür ederim bize böyle bir anı yaşattığı için. Biz çipli kimlikler dağıtılmayı başlandığında bir projemiz vardı gazi ve şehit ailelerine ücretsiz çekim yapacağımıza dair. Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile ortaklaşa yaptığımız çalışmada Nezih Başkan sağ olsun dışarı çıkamayan fotoğrafçı esnafının yanına gelemeyen gazilerimizin yerini bize tarif etmiş oldu. Biz bu vasıtayla gelip İlyas amcamızın burada fotoğrafını çekerek kimlik kartında kullanabileceği vesikalığı kendisine takdim edeceğiz. Bundan sonra da bu şekildeki gazilerimizin evlerine gidip fotoğraflarını çekeceğiz." - UŞAK