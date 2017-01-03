Uşak ve Denizli'de Orman Yolu Çalışmaları Tamamlandı

Orman Genel Müdürlüğünce (OGM), Uşak ve Denizli'de gerçekleştirilen orman yolu çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.



Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2016 yılında Denizli ve Uşak'ta yol yatırım programları kapsamında 60 kilometre yeni yol, 115 kilometre onarım, 66 kilometre üst yapı ve 122 kilometre sanat yapısının yapıldığı, böylece yatırım hedeflerinde yüzde 100'ün üzerinde gerçekleşme sağlandığı aktarıldı.



OGM tarafından yürütülen çalışmalarla, ormanların silvikültürel faaliyetleri daha iyi yapması, bakım ve gençleştirme ile üretim faaliyetinde artış sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.



2016 yılı yatırım programında yer alan köprü ve kutu menfezler sayesinde mahalleler arasındaki ormanlara ulaşım daha rahat sağlanacağı aktarılarak, olası bir yangın durumunda da bölgeye müdahalenin kolaylaşacağı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bölgelerde tesis edilen orman yollarının önemine dikkat çekerek, şunlara kaydetti:



"Bu yollar hem ormanlarımızın daha iyi işletilmesini sağlayacak hem de orman yangınlarına daha hızlı müdahale edilmesini kolaylaştıracak. Ayrıca yapılan yollar, köprüler ve menfezler köylerin mahalleleri ile arasındaki ulaşımı da rahatlatacak."