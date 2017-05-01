Uşak Valisi Okur Taşyaran Vadisi'nde

Uşak Valisi Ahmet Okur, Taşyaran Vadisinin sahip olduğu güzelliklerle doğa turizminin vazgeçilmezleri arasında yer alacağını söyledi.



Vadide incelemelerde bulunan Vali Okur, bölgenin turizm açısından önemli bir değere sahip olduğunu belirtti.



Suyun taşlar üzerinde yüzlerce yılda oluşturduğu izlerle şekillenen vadinin herkes tarafından görülmesi gereken bir yer olduğunu ifade eden Okur, keşfedilmeyi bekleyen tabii güzelliğin bir an önce gün yüzüne çıkarılması gerektiğini kaydetti.



Milyonlarca yılda oluştuğu tahmin edilen vadinin tabiat parkı olarak ilan edildiği, bu kapsamda bölgede çalışmaların devam ettiğini belirten Okur, şöyle konuştu:



"Ulucak köyü sınırları içinde bulunan Taşyaran Vadisi ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Bölge geçen yıl haziran ayında Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu ilimizi ziyaretinde tabiat parkı olarak ilan edildi. Vadinin sürdürülen çalışmalarla bu yaz ziyarete açılmasını hedefliyoruz.



Uşak sanayi ile olduğu kadar tarihi ve turistik alanlarıyla da ön plana çıkıyor. İlimiz gizli kalmış pek çok doğal güzelliğe sahip. Taşyaran Vadisi sahip olduğu güzelliklerle doğa turizminin vazgeçilmezleri arasında yer alacak. El değmemiş bu bölgenin doğal haline zarar vermeden turizme kazandırılması için çabalıyoruz."