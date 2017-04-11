Uşak Valisi Okur, Okulları Ziyaret Etti

Uşak Valisi Ahmet Okur, Necati Özen Anadolu Lisesi ile Bilim ve Sanat Merkezi'ni ziyaret etti.



Vali Okur, Necati Özen Anadolu Lisesi'ne yaptığı ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, okul müdürü Muzaffer Tepe ve öğrenciler tarafından karşılandı.





Okul binasında incelemelerde bulunarak öğrencilerle sohbet eden Okur, daha sonra öğretmenlerle bir araya gelerek okulun genel durumu hakkında bilgi aldı.





Ardından Uşak Bilim ve Sanat Merkezi'ne geçen Okur, sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti, proje ve eğitim çalışmalarını izledi.





Vali Okur, daha sonra merkez yönetimi ve öğretmenlerle toplantı gerçekleştirerek, öğrencilerin genel durumu ve okuldaki fiziki imkanlar hakkında bilgi aldı.