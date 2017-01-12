Uşak Valisi Okur, 2016 Yılını Değerlendirdi

Uşak Valisi Ahmet Okur, 2016 yılında yürütülen 360 projeden 257'sinin tamamlandığını bildirdi.



Vali Okur, Hasbahçe Polisevinde düzenlenen toplantıda 2016 yılı çalışmalarını değerlendirdi.



İl genelinde 2016 yılında kamu kurumları tarafından 360 projenin yürütüldüğünü, bu projelerden 257'sinin tamamlandığını belirten Okur, toplam proje bedelinin 1 milyar 58 milyon lira olduğunu dile getirdi.



Okur, eğitime büyük önem verdiklerini, özellikle fiziki yeterliliklerin artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Hayata geçirdiğimiz projelerle eğitimde kaliteyi artırmayı hedefliyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde sürdürülen hizmetlerin sunumunun hızını ve kalitesini artırmak amacıyla E-Vakıf Projesi'ni hayata geçirdik. Projeyle ihtiyaç sahibi kişi veya aileler vakfa gelmeden işlemlerini yapabiliyor. Ulubey ilçemizde cam terasın içinde bulunduğu kanyonların ardından Taşyaran Vadisi, tabiat parkı olarak ilan edilmiştir. Büyük Uşak Kanyonları dünyanın en büyük ikinci kanyonu olarak iç ve dış turizmde ilimize doğru bir yöneliş sağlayacaktır. Kanyonlarımızın tanıtımı için hazırlanan belgesel sözlerimizi çok daha net ifade etmektedir. Banaz ilçemizde bilinen tarihin seyrini değiştirecek arkeolojik kazılar da yine ilimizin zengin kültür ve turizm potansiyelini ortaya çıkarması açısında önem taşımaktadır."



Türkiye için 2016 yılının çok zorlu geçtiğini de ifade eden Okur, şunları söyledi:



"15 Temmuz darbe girişimine asil bir duruşla karşı gelen ve bu girişimi püskürten vatandaşlarımız, darbenin hedeflerinin gerçekleşmemesi adına günlük yaşantısına ve çalışmalarına ara vermemiş, hatta daha büyük bir azim ve şevkle bir ve beraber olarak ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına üretimleriyle yatırımlarıyla katkı sağlamışlardır. Kamu kurum ve kuruluşlarımız da planladıkları hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdü. Vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerde herhangi bir aksama meydana gelmedi."