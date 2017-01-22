Uşak Valiliği 2017 Yılı 1. Dönem Koordinasyon Toplantısını Gerçekleştirdi.

Uşak Valiliği 2017 yılı 1. dönem koordinasyon toplantısını Uşak İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirdi. Toplantının açılışında konuşan Vali Ahmet Okur yeni yılın başarı hizmetlere vesile olmasını diledi.



Vali Okur konuşmasında şu ifadeleri kullandı;"Özellikle dalgalı yaşadığımız bir çok badireler atlattığımız 2016 yılından sonra 2017 yılının ilimize, bölgemize memleketimize hayırlar getirmesini ve dünyada gözünü Türkiye'ye diken burada medet uman bütün insanlara bütün mazlumlara da faydalı olmasını, kurtuluş vesilesi olmasını ve toplantılarımızın başarılı geçmesini diliyorum. 2016 yılında az önce bahsettiğimiz badirelere rağmen çalışmalarımızın önemli bir kısmının tamamlandığını gördük bir iki noktada eksiklik olmasına rağmen inşallah 2017 yılına hazırlık anlamında da bunlar ciddi bir temel oluşturup eksiklerimizi tamamlayarak 2017 yılını 2016'dan daha ileri daha güzel ilimizin hem bölgesel hem uluslar arası tanıtımında faydalı olacak tanıtımlara hizmetlere yatırımlara vesile ve basamak olması hasebiyle de inşallah önemli bir dönem yaşayacağız. 2016 yılının değerlendirilmesiyle toplantıya başlayacağız, ondan sonra kurum ve kuruluşların 2017 yılının yatırım programını değerlendireceğiz. Şimdiden başarılar diliyorum. Koordinasyonu gerektiren konularda bu toplantıları beklemeye gerek olmadığını zaten biliyorsunuz. Karşılıklı görüşmelerle, beşeri münasebetlerin sıkı tutulmasıyla ilimizdeki ahengimiz zaten iyi, daha güzel daha koordinasyonu iyi tamamlanmış bir dönemde inşallah iyi hizmetlere vesile olacak iyi çalışmaları beraber yapacağız diye düşünüyorum."



Uşak Valiliği tarafından açıklanan yatırım izleme raporunda yer alan bilgilere göre 2016 yılı 4.dönem (Aralık Sonu) itibariyle;



Uşak'ta ilk yatırımcı kuruluşlarının (İl Özel İdaresi dahil) 397, İl, İlçe ve'Belde Belediyelerin ise 109 adet olmak üzere, toplam 506 proje uygulanmak üzere programlarında yer aldı.



Yatırımcı kuruluşların toplam proje tutarı 1 Milyar 071 milyon 501 bin TL, önceki yıllar harcaması 292 milyon 295 bin TL, 2016 yılı ödeneği 338 milyon 717 bin TL olarak gerçekleşti.



Belediyelerin toplam proje tutarı ise 125 milyon 735 bin TL, önceki yıllar harcaması 115 milyon 491 bin TL, 2016 yılı ödeneği 213 milyon 749 bin TL oldu.



2016 yılı 4. dönem sonu itibariyle, il genelinde yatırımlara, yatırımcı kuruluşlarca 275 milyon 141 bin TL, belediyelerce 81 milyon 444 bin TL olmak üzere toplamda 356 milyon 585 bin TL tutarında harcama gerçekleştirildi.



Yatırımcı kuruluşların yürüttükleri projeler toplamında % 81 oranında nakdi gerçekleşmeye karşılık yüzde 73 fiziki gerçekleşme, belediyelerin yürüttükleri projeler toplamında ise yüzde 38 oranında nakdi gerçekleşmeye karşılık yüzde 45 fiziki gerçekleşme sağlandı.



Yatırımcı kuruluşlarca yürütülen 397 projeden 289'u tamamlanırken, 73'ü devam ediyor, ihale aşamasında 22 adet ve 13 adet de hali hazırda başlanamayan proje var.



Belediyelerce yürütülen 109 projeden 70'i tamamlanırken, 30'u devam ediyor, 4'ü ihale aşamasında ve 5 adet de başlanamayan proje mevcut. - UŞAK