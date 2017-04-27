Uşak Üniversitesinde Turizm Ele Alındı

Uşak Üniversitesinde, "Uşak İli Turizm Potansiyeli ve Turizmi Geliştirme Stratejileri" konulu panel düzenlendi.



Uşak Üniversitesi Kültür ve Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Bir Eylül Yerleşkesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mustafa Kemal Paşa Amfisi'nde düzenlenen panelin açılışı, Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran tarafından yapıldı.



Dalkıran, açılış konuşmasında, üniversite olarak, kentin turizmin potansiyelinin güçlü şekilde kullanılmasına katkı sağlamak istediklerini belirtti.



Turizmde tanıtımının önemine değinen Dalkıran, şunları söyledi:



"Kültür ve turizm alanlarında şehrimizi ön plana çıkartacak olan Kültür ve Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uşak'ın tanıtımına katkı sağlayacak, ilimizin ufkunu genişletecek. İlimizin yararına olan her türlü çalışmada, kurum ve kuruluşlarımızla beraberiz. Valiliğimiz, belediyemiz ve diğer kurum ve kuruluşlarımızın desteği ile Uşak hak ettiği yere gelecek."



Panelde, Prof. Dr. Ali Yılmaz "Uşak'ta Şehir Turizmi Nasıl Geliştirilir", Prof. Dr. Mehmet Karayaman "Uşak'ta Yakın Dönem Tarihi Eserler ve Mekanların Turizm Açısından Değeri", Doç. Dr. Birol Can "Uşak Arkeolojisi ve Turizm", Yrd. Doç. Dr. Selahattin Polat "Uşak'ta Doğal Sit Alanları ve Turizm Potansiyelleri", Yrd. Doç. Dr. Elif Gürsoy "Uşak'ın Sanat Tarihi Değerleri ve Turizm" ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Deniz ise "Uşak ilinde Termal Turizm Potansiyeli" konulu sunumlar yaptı.



Etkinliği, Uşak Vali Yardımcısı İsmail Gürsoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Saim Savaş, Rektör Yardımcısı ve Uşak Üniversitesi Kültür ve Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Yılmaz da takip etti.