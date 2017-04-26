Uşak Üniversitesi'nde Turizm Paneli

Uşak Üniversitesi Kültür ve Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Uşak İli Turizm Potansiyeli ve Turizmi Geliştirme Stratejileri" adlı panel düzenlendi.



Mustafa Kemal Paşa Amfisinde gerçekleştirilen "Uşak İli Turizm Potansiyeli ve Turizmi Geliştirme Stratejileri" adlı panele Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, Vali Yardımcısı İsmail Gürsoy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Saim Savaş, Rektör Yardımcısı, Uşak Üniversitesi Kültür, Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Yılmaz, davetliler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran açılış konuşmasında; "İlkler şehri olan Uşak'ımıza, Kültür ve Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezimizin ilk etkinliğinin hayırlı olmasını diliyorum. Kültür ve turizm ile ilgili şehrimizi ön plana çıkartacak, Uşak'ın tanıtımına katkı sağlayacak, ilimizin ufkunu genişletecek olan bu ve benzeri faaliyetlerin devamından yanayız. Uşak Üniversitesi olarak Uşak'ın yararına olan her türlü çalışmada, kurum ve kuruluşlarımızla beraberiz. Valiliğimiz, Belediyemiz ve diğer kurum ve kuruluşlarımızın desteği ile Uşak hak ettiği yere gelecektir" dedi.



Panele katılan konuşmacılar, Uşak'ta Şehir Turizmi Nasıl Geliştirilir?, Uşak'ta Yakın Dönem Tarihi Eserler ve Mekanların Turizm Açısından Değeri, Uşak Arkeolojisi ve Turizm, Uşak'ta Doğal Sit Alanları ve Turizm Potansiyelleri, Uşak'ın Sanat Tarihi Değerleri ve Turizm, Uşak ilinde Termal Turizm Potansiyeli başlıklı konularda bilgi verdiler. - UŞAK