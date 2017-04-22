Uşak Üniversitesi "Fen ve Doğa Bilimleri" Dergisinin İlk Sayısı Yayınlandı

Uşak Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yayın hayatına başlayan Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisinin ilk sayısı yayınlandı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran Uşak Üniversitesi'nin bilimsel yayınlarına bir yenisinin daha eklemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi, yılda 2 kez, Nisan ve Ekim aylarında yayınlanacak uluslararası hakemli bir dergidir. Fen ve doğa bilimleri alanlarında (Fizik, Kimya Biyoloji, Matematik, Matematik Eğitimi, Fen Bilimleri Eğitimi, Yaban Hayatı ve Yönetimi, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Zootekni, Bahçe Bitkileri) Türkçe veya İngilizce yazılmış orijinal araştırma makalesi, editöre mektup, derleme ve teknik not türündeki bilimsel çalışmalar yayınlanacaktır. Fen Bilimleri Enstitüsü başta olmak üzere emeği geçen tüm akademisyenlere teşekkür ederim. Uşak Üniversitesi Fen ve Doğa Bilimleri Dergisi ile ilgili detaylı bilgiye http://yayinlar.usak.edu.tr/fdb adresinden ulaşılabilmektedir. "dedi. - UŞAK