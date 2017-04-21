Uşak Üniversiteli Öğrencilere Sigarayı Bıraktırma Desteği

Uşak Üniversitesi'nde 'Sağlıklı Yaşam Hayatı Güzelleştirir' semineri düzenlenirken, sigaranın yol açtığı sıkıntılar anlatıldı.



Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden Zeki Cevahir ve Abdiqafar Abshir'in organize ettiği 'Sağlıklı Yaşam Hayatı Güzelleştirir' seminerini Medical Park Uşak Hastanesi Gögüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Yüzüak ile gerçekleştirdi.



Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Murat Yüzüak tarafından verilen seminerde sigaranın insan sağlığı ve psikolojisi üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı. Dr. Yüzüak, tütünün esrar ve eroinden 8 kat daha fazla bağımlılık yaptığını belirtirken; "Her 8 saniyede bir kişi sigaradan ölüyor, sigaradaki en tehlikeli maddeler nikotin, karbonmonoksit, katran yanı sıra boya, böcek ilacı, tuvalet temizleyicisine kadar vücudumuz için zararlı pek çok maddenin bulunmaktadır. Sigara Tedavi Edilebilir Bir Rahatsızlıktır" dedi.



Sigara içenlerin yüzde 45'inin sigarayı bırakmayı denediğini belirten Yüzüak; "Ancak bu kararı verenlerin başarılı olmak için psikolojik açıdan kendilerini hazırlaması gerekiyor ve asla sigara bırakma denemelerinden vazgeçmemelidirler" diyerek bu konuda kararlı olmak gerektiğini kaydetti.



Seminer bitiminde sigarayı bırakmak isteyen gönüllü öğrencilere Uzman Dr. Murat Yüzüak tarafından Medical Park Uşak Hastanesi bünyesinde sigarayı bırakma konusunda özel olarak ilgileneceklerini ve destek olacaklarını belirtti. - UŞAK