Uşak Tır'ın Çarptığı Yaşlı Adam Öldü

Tır'ın çarptığı yaşlı adam öldü



UŞAK'ta yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı 80 yaşındaki Selim Ayten, öldü.



Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, İzmir- Uşak Karayolu Vali Konağı önünde meydana geldi. Stadyum Battıçıktı projesinin üst yol çalışmalarının devam ettiği ve yaya trafiğine kapalı olan bölgede, yolu kontrol etmeden karşıya geçmeye çalıştığı belirtilen Selim Ayten, İzmir'den Uşak yönüne gelen Kahraman Demir (31) yönetimindeki 33 CUH 91 plakalı TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla Uşak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayten, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. TIR şoförü gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.