Uşak Ticaret Borsası
Uşak Ticaret Borsasında (UTB), buğdayın kilogramı 0,85-0,93 liradan satıldı.
Uşak Ticaret Borsasında (UTB), buğdayın kilogramı 0,85-0,93 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|Buğday
|kg
|0,85-0,93
|Buğday Yemlik
|kg
|0,74-0,84
|Arpa
|kg
|0,76-0,86
|Nohut
|kg
|5,40-6,90
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