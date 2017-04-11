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Uşak Ticaret Borsası
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Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), buğdayın kilogramı 0,85-0,93 liradan satıldı.

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), buğdayın kilogramı 0,85-0,93 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Buğdaykg0,85-0,93
Buğday Yemlikkg0,74-0,84
Arpakg0,76-0,86
Nohutkg5,40-6,90

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