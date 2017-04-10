Uşak Ticaret Borsası
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) buğdayın kilogramı 0,85 ila 0,93 liradan satıldı.
Uşak Ticaret Borsasında (UTB) buğdayın kilogramı 0,85 ila 0,93 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|Buğday
|kg
|0,85-0,93
|Buğday Yemlik
|kg
|0,73-0,84
|Arpa
|kg
|0,76-0,86
|Nohut
|kg
|5,40-6,90
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