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Uşak Ticaret Borsası
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Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) buğdayın kilogramı 0,85 ila 0,93 liradan satıldı.

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) buğdayın kilogramı 0,85 ila 0,93 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarFiyat (TL)
Hububat
Buğdaykg0,85-0,93
Buğday Yemlikkg0,73-0,84
Arpakg0,76-0,86
Nohutkg5,40-6,90

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