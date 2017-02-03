Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB), buğdayın kilogramı 0,84-0,89 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|Buğday
|kg
|0,83-0,89
|Buğday Yemlik
|kg
|0,75-0,81
|Arpa
|kg
|0,75-0,82
|Nohut
|kg
|4,50-6,80
Uşak Ticaret Borsasında (UTB), buğdayın kilogramı 0,84-0,89 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|Fiyat (TL)
|Hububat
|Buğday
|kg
|0,83-0,89
|Buğday Yemlik
|kg
|0,75-0,81
|Arpa
|kg
|0,75-0,82
|Nohut
|kg
|4,50-6,80