Uşak TBMM Başkan Vekili Aydın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni Anlattı

Uşak'a gelen TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, referandum öncesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin faydalarını anlattı. AK Parti Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'la birlikte Uşak'ta gelen TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Uşak Belediye Başkanı AK Partili Nurullah Cahan'ı makamında ziyaret etti.



TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Uşak'ın son yıllarda ciddi bir atılım yaptığını dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde meclisin yetkisizleştirilmesi konusuna değinerek, şunları söyledi:



"Tamamen içi boş mesnetsiz bir yakıştırma, iddia ve koca bir yalandır. Asıl mevcut sistemde meclis ne kadar var? Anayasaya baktığımızda yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden ayrı olduğunu ve kuvvetler ayrılığından bahseder. Ama şu anda mevcut sistemde bu kuvvetler ayrılığını görmek mümkün değil. Mevcut sistemde yasama, yürütmenin tekelinde, kuvvetler ayrılığı diye bir şey yok. Ben 10 senedir parlamentodayım. Hükümetten habersiz, hükümetin bilgisi ve onayı olmadan bu mecliste, bu sistemde tek bir yasa çıkaramayız. Yine hükümetin katılmadığı ve onay vermediği tek bir denetim başarıya ulaşmaz. Meclisin yasama ve denetim olmak üzere iki görevi vardır. Ama şu anda yasama ve denetim yürütmenin tekeline girmiş. Yürütme organı, iktidar grubunun katılmadığı hiçbir şeyi yapamaz. Bu sistemde meclis ne kadar var, ben sormak istiyorum."



"MEVCUT SİSTEMDE MECLİS CUMHURBAŞKANINI DENETLEYEMİYOR"



Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı'nı denetleyemediklerini ifade eden Aydın, "Mevcut sistemde meclis Cumhurbaşkanını denetleyemiyor, normal denetimi de yapamıyor. Şu ana kadar meclis 484 gensoru verdi, bunlardan hükümet destek verdiği için sadece 4 tanesi başarılı oldu. Bugüne kadar hükümetin destek vermediği bir tek kanun meclisten geçmedi. Bu sistemde Cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetten denetlenebiliyor. Onunda içi boş, yasalarımızda böyle bir suç tanımı da yok. Kaldı ki dörtte üç çoğunlukla Yüce Divan'a sevk edebiliyoruz. Getireceğimiz sistemde yasama ile yürütmeyi birbirinden ayırıyoruz. Yasama, yürütme karşısında çok daha güçlü hale gelecek. Yürütmenin tekelinden kurtaracağız. Artık en küçük grubun milletvekili meclise teklif verebilecek. Hükümetin tasarıları diye bir şey olmayacak. Denetim daha sağlıklı olacak" dedi.



"MİLLETVEKİLLERİNDEN ARTIK BAKAN OLMAYACAK"



Yeni sistemde bakanların meclisten çıkmayacağını sözlerine ekleyen Aydın, "Milletvekillerinden artık bakan olmayacak. Bakan olmak isterse milletvekilliğinden istifa zorunluluğu var. Yeni sistemde yasama ve yürütme daha sağlam bir mekanizmaya oturacak. Yasama gerçek anlamda işlevini yürütecek. Kendi içinde çok özgür ve bağımsız olacak. Etkili bir denetim yaparak Cumhurbaşkanını her türlü suçtan denetleyebilecek. Bunu da daha az milletvekili ile yaparak üçte iki çoğunlukla yüce divana sevk edebilecek. Cumhurbaşkanı mevcut sistemde seçime giderek meclisi yeniliyordu. Ancak yeni sistemde meclis Cumhurbaşkanı seçimini yenileyebilecek. Her iki seçimde aynı anda olacak" dedi.



Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ın tarihi Uşak Halısı hediye ettiği TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Uşak Organize Sanayi Bölgesi ve Adıyamanlılar Derneği'ni ziyaretin ardından İsmetpaşa Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunacak.