Uşak'tan Halep'e Yardım Gitmeye Devam Ediyor

Uşak Valiliği, Uşak Belediyesi ve Kardeşlik Platformu tarafından "Halep için birlik zamanı" sloganıyla gerçekleştirilen kampanyada toplanan yardımlar dualarla Halep'e gönderildi



Program kapsamında önceden 4 tır yardım gönderilmişti. Bu sefer de 5 Tır' dan oluşan konvoy Halep'e doğru yola çıktı. Düzenlenen törende konuşan Kardeşlik Platformu Başkanı Mustafa Yankın;" Uşak Valisi Sayın Ahmet Okur Bey'in teşvikleriyle, Uşak Belediyemizin öncülüğünde, Uşak Kardeşlik ve Dayanışma Platformuna ait sivil toplum kuruluşlarımızın birlikte organize ettiği Halep'e yardım kampanyası bir ay boyunca devam etti. Bu çerçevede Aralık ayında hayırsever Uşaklı kardeşlerimizin yardımlarından oluşan 4 Tır yardımı Halep'e göndermiştik. Bugün de kuru gıda un ve battaniyeden oluşan 5 Tır' ı da inşallah dualarla mazlum Suriyeli kardeşlerimize göndereceğiz."ifadelerini kullandı.



"KARDEŞLİK DEMEK UNUTMAMAK DEMEKTİR HATIRLAMAK DEMEK DEĞİLDİR"



Uğurlama törenine katılan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın konuşmasında birlik ve beraberliği vurgu yaptı. Yalçın; "Kardeşlik Platformu derken genelde sivil toplumun ayrıca oluşturduğu bir şey gibi algılanır ama Uşak'ta bugün bürokrasiden belediyeye valiliğinden sivil toplumuna bütün milletin birlikte bir kardeşlik platformu oluşturduğu gözüküyor. Onun için bu atmosfer için ne kadar hamd etsek şükretsek azdır. Kardeşlik demek unutmamak demektir hatırlamak demek değildir. Halepliler Çanakkale'de 7 bin insanla şehit vererek, mücadele ederek bizim varlığımıza birliğimize bugüne gelişimize katkı sunan insanlardır. Dolayısıyla o kardeşlerimizi bugün unutmamak gerekliydi. Onun için Uşak'ta bu meydanda herkes gönlünden kopanı toparlayarak bu Tırları yola çıkarıyor." şeklinde konuştu.



"KOMŞUSU AÇKEN TOK YATAN BİZDEN DEĞİLDİR"



Uşak adına ulvi bir hizmeti gerçekleştirildiğini hatırlatan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan konuşmasının devamında şunları söyledi;"Bizler nerede kanayan bir yara varsa, nerede bir mazlum varsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bunun yanında olduk olmaya devam edeceğiz. İnanıyoruz ki o yardımda bulunduğumuz insanların hayır duası bizleri inşallah daha üst mertebelere taşıyacak. Sevgili Peygamber Efendimizin ifade ettiği gibi 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir'. Bizler aynı tarihi paylaştığımız Osmanlı döneminde kardeşçe yaşadığımız, hem Çanakkale'de hem kurtuluş savaşında birlikte can verdiğimiz Halepli kardeşlerimizin yanındayız."



"BİR MEDENİYETİ YAŞATMAK İÇİN BU YARDIMLARI YAPIYORUZ"



Uşaklı Edebiyatçı Yazar Prof.Dr.İskender Pala'da törende yaptığı konuşmada medeniyet vurgusu yaptı. Pala konuşmasına şu ifadelerle devam etti;"Biz Halep deyince uzak diyarlar hafızamızda canlanıyor. Halep biz demektir. Halep daha bundan 80 sene önce bizim bir vilayetimiz gibiydi. Pek çok insan Halep'ten gelerek bu yurdun güzelliklerini ortaya çıkardı. Biz Halep'te olup bitenleri ve Halep'e yapacak olduğumuz bu yardımları aslında oradaki daha zor duruma düşmüş insanlara yapmıyoruz. Orada kendi medeniyetimizin izleri olan kendimizi gibi yaşamış olan ve yaşayacak olan insanları yani bir medeniyeti yaşatmak için bu yardımları yapıyoruz."



"İNŞALLAH BU YARDIMLARIN DEVAMI GELECEK"



Uşak Valisi Ahmet Okur'da konuşmasında;"Aslında bir zamanlar bize unutturulmaya çalışılan hasletlerimizi tekrar yavaş yavaş kazanmaya ve onları tatbik etmeye başladık. Burası bir yörük memleketi kurtuluş savaşının en canlı sahnelerinin yaşandığı yerler buralar. Biz yörüğüz dedik çünkü kim çadırımıza otağımıza gelse elimizdekini ve daha fazlasını vermeye gayret ederiz. Ne zaman Uşak halkından Suriye'ye yardım etmelerini istesek onlar hiçbir zaman 'Hayır' demediler ve tırları dolusu ihtiyaç malzemelerini bölgeye gönderdiler. İnşallah bu yardımların devamı gelecek. Bugün 5 tır yola çıkacak. Türkiye olarak Suriye'de olup bitenlere asla seyirci kalmadık, kalmayacağız." dedi. - UŞAK