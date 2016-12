Uşak'tan Halep'e Yardım

Halep'ten tahliye edilen siviller için Uşak'ta düzenlenen yardım kampanyasında toplanan gıda ve ilaçları taşıyan tırlar yola çıktı.



Uşak Valiliği önderliğinde 20'ye yakın sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Kardeşlik Platformu'nun başlattığı yardım kampanyası kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.



Vali Ahmet Okur yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyanın her tarafındaki yardıma muhtaç insanlara elini uzattığını belirterek, Uşaklılar'ın Halepli kardeşlerini unutmadığını, kötü günlerinde yanlarında olduğunu gösterdiklerini ifade etti.



Okur, "Üç kıtaya hakim olan bir ecdadın torunları olarak bizler gönül coğrafyamızda olup bitenlere asla seyirci kalmadık, kalmayacağız." dedi.



Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan ise Halepli sivillerin güç şartlarda yaşam mücadelesi verdiklerini belirtti.



Halepliler için her zaman yardıma hazır olduklarını aktaran Cahan, şöyle dedi:



"Gönül coğrafyamızda kanayan yaralara merhem olmak, aç ve açıktaki insanlara kol kanat germek adına her gün Türkiye'nin değişik yerlerinden yardım tırları bölgeye gidiyor. Suriye'de yaşayan ve bombalar altında mücadele veren soydaşlarımıza yardım elimizi uzatmak maksadıyla başlattığımız kampanyaya Uşaklı hemşehrilerimiz büyük ilgi göstermiştir. Maddi yardımın yanında un, kuru gıda, yağ, çocuk maması, giyecek ve battaniye gibi acil olan ihtiyaçlara yönelik topladığımız 4 tır yardımı gönderiyoruz."



Yardım tırları, dua edilerek bölgeye uğurlandı.