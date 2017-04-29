Uşak'ta Zincirleme Trafik Kazası

Sabah saat 09: 00 sularında Uşak-İzmir karayolu 4. kilometresinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.



Yetkililerden alınan bilgilere göre İzmir istikametine giden iki araç belirtilen mevkide birbirine çarpmak suretiyle kaza yaptı, arkadan gelen üç araç da zincirleme olarak birbirine çarptı. Arkalarından gelen ve kazaları gören diğer bir araç yolda durdu ancak ona da arkasından gelen başka bir araç çarptı. Maddi hasarlı olarak meydana gelen kazalarda herhangi bir can kaybı yaşanmazken T.A. isimli vatandaş hafif şekilde yaralandı. Olayda İki araç kaza yerini terk ederken diğer araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - UŞAK