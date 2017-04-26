Uşak'ta YSK protestoları sürüyor



UŞAK'ta, YSK'nın mühürsüz oyları geçerli saydığı karara tepki olarak geçen Cuma günü düzenlenen eylemde, polisin yürümek isteyen gruba müdahale etmesi ve 14 kişiyi gözaltına alması protesto edildi.



Uşak'ta, Birleşik Haziran Hareketi tarafından bugün Belediye Hizmet Binası önünde eylem düzenlendi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı 'Hayır'a Sahip Çık' eylemine CHP, ADD ve çeşitli STK'lar da destek verdi. Grup, ellerinde düdüklerle geçtiğimiz Cuma günü yapılan eylemdeki gözaltıları protesto etti. Grup adına basın açıklaması yapan Mahmut Uludağ, "Evet'çi devlet, hayırcılara evet sonucunu kabul ettirmeye çalışıyor. Türkiye genelinde sokağa çıkarak Hayır'ın devamını sağlayanlara karşı uygulanan şiddeti ve geçtiğimiz Cuma günü polisin bize uyguladığı şiddeti nefretle kınıyoruz. Hayır'ı asla bitirmeyeceğiz" dedi.



Türkiye'de yüzde 49 görünen Hayır oylarının yüzde 53 olduğunu belirten CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba ise, "Devlet evet, halk hayır demiştir. Bu nedenle bu anayasa meşruluğunu asla kabul etmiyoruz. Gerekli yerlere CHP olarak başvurularımızı yapıyoruz" dedi. Grup basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.