Uşak'ta Ysk Protdestosunda 14 Gözaltı

UŞAK'ta, YSK'nın mühürsüz oyları geçerli saydığı karara tepki olarak düzenlenen eylemde polis, yürümek isteyen gruba müdahale etti, 14 kişiyi gözaltına aldı.



Uşak'ta, Birleşik Haziran Hareketi tarafından 'Hayır'a Sahip Çık' çağrısıyla düzenlenen eylem gergin geçti. Hareketin üyeleri, ellerinde düdüklerle saat 18.00'de, Uşak Belediye binası önünde toplandı. Burada düdük çalarak YSK'nın aldığı kararı protesto eden grup, yürüyüşe geçmek istedi. Polis, gruba, basın açıklaması yapabileceklerini, ancak yürüyüşe müsaade edilmeyeceğini söyledi. Anonsa rağmen göstericiler yürümekte ısrar edince polis copla müdahale etti. Polis gruptan, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) eski İl Başkanı Mahmut Uludağ'ın da aralarında bulunduğu 4'ü kadın, 14 kişi gözaltına alındı.



- Uşak