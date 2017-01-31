Uşak'ta Yolcu Otobüsüyle Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 8 Yaralı

Uşak'ta yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Uşak'ta Yolcu Otobüsüyle Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 8 Yaralı

Uşak'ta yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

İzmir'den Samsun'a giden Kamil Coşkun yönetimindeki 34 DY 1325 plakalı yolcu otobüsü, Güre rampalarında aynı yönde ilerleyen İsa Arbus'un kullandığı 03 V 5178 plakalı tıra arkadan çarptı.

Otobüste bulunan muavin Süleyman Boz, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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