Uşak'ta yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
İzmir'den Samsun'a giden Kamil Coşkun yönetimindeki 34 DY 1325 plakalı yolcu otobüsü, Güre rampalarında aynı yönde ilerleyen İsa Arbus'un kullandığı 03 V 5178 plakalı tıra arkadan çarptı.
Otobüste bulunan muavin Süleyman Boz, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan 8 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Uşak'ta Yolcu Otobüsüyle Tır Çarpıştı: 1 Ölü, 8 Yaralı
Uşak'ta yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Uşak'ta yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı.