Uşak'ta Yeni Khk ile 18 Kişi Kamudan İhraç Edildi

RESMİ Gazete'de bugün yayınlanan kararnameler ile Uşak'ta çeşitli kurumlarda görev yapan 18 kişi, ihraç edildi, 2 kişi ise görevine iade edildi.



Bugün Resmi Gazete'de yayınlanan 689 ve 690 nolu kararname ile Uşak'ta çeşitli kurumlarda görev yapan 18 kişi, ihraç edildi. Buna göre Uşak Üniversitesi'nden 4 öğretim üyesi, Yüksek Seçim Kurulu'ndan 1 personel, 1 hakim adayı, 1 imam, 3 infaz koruma memuru, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nden 1 sosyolog, 2 zabıt katibi, 1 teknisyen, 1 kadastro teknisyeni, Tarım İl Müdürlüğü'nden 1 mühendis, 1 tekniker ve 1 işçi ihraç edildi.



Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda görevli 1 ebe ve 1 memur ise, görevine iade edildi. - Uşak