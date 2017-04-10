Uşak'ta Uyuşturucuyla Mücadele

Uşak Valisi Ahmet Okur, son dönemde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında önemli başarılar sağlandığını söyledi.



Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik Büro ekiplerinin il genelinde 1 - 27 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlar hakkında bilgi verdi.



Vali Okur, "Polisimiz, değişik noktalarda gerçekleştirilen operasyonlarda 260 kilo 645 gram kubar esrar, 1 kilo 850 gram toz esrar, 1 kilo 25 gram metamfetamin, 79 uyuşturucu hap ele geçirdi. Bu operasyonlarda 15 şüpheli adliye birimleri tarafından tutuklanırken 25 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Gençlerimizi zehirlemeyi amaçlayan uyuşturucu şebekelerine yönelik etkin mücadeleyi sürdüren tüm birimlerimize teşekkür ediyorum." dedi.