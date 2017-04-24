Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Uşak'ta düzenlenen operasyonda 55 gram sentetik uyuşturucu, 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine kent merkezinde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 55 gram sentetik uyuşturucu, 11 uyuşturucu hap ele geçirildi, otomobildeki O.G. (25), T.S. (19) B.K. (19) ve M.C. (21) gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken şüphelilerden O.G. "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.