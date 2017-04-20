Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Uşak'da düzenlenen operasyonda 1 kilo 280 gram esrar ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik Büro Amirliği ekipleri, İzmir-Ankara karayolu üzerinde bulunan Uşak Şeker Fabrikası yakınlarında oluşturdukları arama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.



Otobüste arama yapan ekipler, Y.D (26) isimli yolcunun çantasında 1 kilo 280 gram esrar buldu.



Y.D. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Bu arada sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen asayiş ekipleri 1 gram esrar, 1 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap ele geçirdi ve 4 kişiyle ilgili uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.