Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Uşak'ta düzenlenen operasyonda 830 gram esrar ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik Büro Amirliği ekipleri, İzmir-Ankara kara yolu üzerinde bulunan Uşak Şeker Fabrikası yakınlarında oluşturdukları arama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.



Otobüste arama yapan ekipler, hırsızlık suçundan aranan N.C'nin (24) el çantasında 830 gram esrar ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.



Öte yandan halk oylaması sürecinde polis ekipleri il genelinde değişik suçlardan aranan 7 kişiyi oy kullanma işlemi sırasında yakaladı, şüphelilerden birinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arandığı öğrenildi.