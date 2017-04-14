Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu

Polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 50 gram esrar, 15 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotik Büro Amirliği ekipleri "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda M.K. (23) isimli şüpheliyi gözaltına aldı.



Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada 50 gram esrar, 15 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.