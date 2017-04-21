Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonları
Uşak polisi uyuşturucuya karşı mücadele kapsamında yaptığı operasyonlarda farklı miktarlarda uyuşturucu maddeleri ele geçirdi.
Uşak polisi uyuşturucuya karşı mücadele kapsamında yaptığı operasyonlarda farklı miktarlarda uyuşturucu maddeleri ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Uşak polisi tarafından uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının sokak satıcılarına ulaşmadan engellenmesi adına yapılan toplam 5 operasyon yapıldı. Yapılan uygulamalarda 1 Kilo 281 Gram uyuşturucu esrar maddesi, 1 gram bonzai, ve 1 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken 4 şahıs serbest bırakıldı. Gözaltında tutulan Y.D. (26) isimli şahıs hakkında ise adli soruşturma devam ettiği öğrenildi. - UŞAK