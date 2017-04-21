Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonları

Uşak polisi uyuşturucuya karşı mücadele kapsamında yaptığı operasyonlarda farklı miktarlarda uyuşturucu maddeleri ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.



Uşak polisi tarafından uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının sokak satıcılarına ulaşmadan engellenmesi adına yapılan toplam 5 operasyon yapıldı. Yapılan uygulamalarda 1 Kilo 281 Gram uyuşturucu esrar maddesi, 1 gram bonzai, ve 1 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.



Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken 4 şahıs serbest bırakıldı. Gözaltında tutulan Y.D. (26) isimli şahıs hakkında ise adli soruşturma devam ettiği öğrenildi. - UŞAK