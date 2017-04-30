Uşak'ta Ulusal Çapta Fotoğraf Yarışması

Uşak Üniversitesi İletişim Topluluğunun 2015 yılından bu yana düzenlediği fotoğraf yarışmalarının üçüncüsü ilk kez ulusal ölçekte gerçekleşecek.



Tema olarak "iletişim"in belirlendiği, Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinin, İletişim ve Güzel Sanatlar Fakültelerinde öğrenim gören öğrencileri kapsayan yarışmanın son başvuru tarihi 2 Mayıs 2017. Başvuruların, iletisimtoplulugu@usak.edu.tr adresi üzerinden yapılacağı yarışmanın seçici kurulunda fotoğraf sanatçıları Tahir Ün, Onur Tatar ve Dursun Yartaşı'nın yanı sıra, Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Şirin Özkesici ve Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Salih Tiryaki yer alıyor.



Birincilik ödülünün 500 TL, ikincilik ödülünün 300 TL, üçüncülük ödülünün ise 200 TL olarak belirlendiği yarışmada ön elemeyi geçen yapıtlar Uşak Üniversitesinin sergi salonunda sanatseverlerle buluşacak. Ödül töreninin 17 Mayısta gerçekleşecek. - UŞAK