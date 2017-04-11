Uşak'ta trafik kazaları MOBESE kameralarında



UŞAK'ta çeşitli tarihlerde meydana gelen trafik kazaları, kentteki MOBESE kameralarınca görüntülendi. Kazalar, kural ihlali yapan sürücüleri gözler önüne serdi.



Uşak Emniyet Müdürlüğü, çeşitli tarihlerde meydana gelen trafik kazalarından derlediği MOBESE görüntülerini basına dağıttı. Uşak- İzmir, Uşak-Ankara ve Uşak- Denizli karayollarında bulunan çeşitli kavşaklar ve caddelerde meydana gelen kazalar, kural ihlali yapan sürücüleri gözler önüne serdi.



Dikkat çeken kazalardan birinde, Uşak şehir merkezinde motosikletle su dağıtan sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir erkeğe çarparak devriliyor. Motosikletin sepetindeki sular ise yola saçılıyor. Uşak- İzmir Karayolu'nun Otogar kavşağında ise, kırmızı ışık ihlalleri maddi hasarlı kazalara sebep oluyor. Yeşil ışıkta karşıya geçen yolcu otobüsüne, kırmızı ışıkta hızla gelen bir otomobil çarpıyor. Yine kırımızı ışığa aldırmadan ilerleyen çok sayıda otomobil sürücüsü, motosiklet ve otomobillere çarpıyor.



KURAL İHLALİ VE SÜRÜCÜ HATALARI YÜZDE 90 ETKİLİ



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kameraların kaydettiği bu trafik kazalarının yüzde 90'ının kural ihlali ve sürücü hatalarından kaynaklandığını, ölüm olmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "Her trafik kuralı en az bir hayat kadar değerlidir, lütfen kurallara uyun" uyarısında bulundu.