Uşak'ta Şüpheli Ölüm

Uşak'ta 19 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, bir süredir kendisinden haber alınamayan Ü.A'yı merak eden yakınları, Bozkurt Mahallesi İkinci Işıklı Sokak'taki evine giderek içeri girdi.



Evin banyosunda kafasının su dolu kova içinde olduğunu gören yakınları şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.



Polisin evde yaptığı incelemede sentetik uyuşturucu içiminde kullanılan malzemeler ve pet şişe düzeneği bulundu.



Demir atölyesinde çalışan gencin birlikte yaşadığı babaannesinin hastalığı nedeniyle bir süredir hastanede kaldığı öğrenildi.



Şahsın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.