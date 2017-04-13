Uşak'ta Sigorta Pazarına Kalıcı Çözüm Bulundu

Uşak Belediye ekipleri, 4 Mayıs 2017 Perşembe günü hizmete başlayacak olan sigorta pazarındaki altyapı güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.



Pazaryerinde zaman zaman kanalizasyondaki eksiklerden dolayı kötü kokuların oluştuğunu belirten Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Fadime Meral, "Mahalle halkımız kokuya çözüm bulunmasını istedi ve belediyemiz bu noktada üzerine düşeni yaptı. Mahalle halkının muzdarip olduğu bir konu çözüme bağlandı" dedi.



Uşak'ın Cumhuriyet Mahallesi sakinlerine hizmet veren ve 4 Mayıs 2017 Perşembe günü, yeniden hizmete açılacak olan sigorta pazarındaki altyapı ve üstyapıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Uşak Belediyesi ekipleri, pazaryerindeki altyapı çalışmalarına geçti ve bu kapsamda yağmur ve kanalizasyon suyunu tahliye edecek olan altyapı unsurları güçlendiriliyor. Altyapı çalışmalarının kısa bir süre sonra tamamlanacağı ve akabinde asfaltlama aşamasına geçilerek, pazaryerindeki satış noktalarının çizgilerle ayrılması planlanıyor.



Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, sigorta pazarındaki çalışmaları incelemek ve çalışanlara moral vermek için alanı ziyaret etti. Başkan Cahan'a, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Uludağ, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Fadime Meral, Uşak Manavlar Odası Başkanı İsmet Kızılay ve Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası Başkanı Şerif Çelik eşlik etti.



Uşak Belediye Başkanı Cahan, ilk olarak alanda çalışma yapan görevlilerden, faaliyetlerin ne seyirde devam ettiği ile ilgili teknik bilgiler aldı. Burada gazetecilere bir açıklama yapan Başkan Cahan, "Pazaryerimizden kötü kokular geliyordu ve vatandaşımız altyapıyla ilgili sorundan muzdaripti. Bizler belediye ekipleri olarak altyapıdaki sorunları gidermek için bir dizi faaliyette bulunduk. Şu anda çalışmalar devam ediyor ve 4 Mayıs 2017 Perşembe günü pazarımızı yeniden faaliyete sokacağız. İnsanlarımızı rahatsız eden kötü koku ve yağmur yağdığında oluşan taşkınların önüne geçiyoruz. Daha modern ve sağlıklı bir ortamda esnafımız ve vatandaşımız alışverişini yapabilecek" dedi.



Muhtar Fadime Meral: Kötü Kokunun Gitmesine Sevindik



Sigorta pazaryerinin tekrar faaliyete geçmesine sevindiklerini belirten Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Fadime Meral, "Pazarımızın bulunduğu noktada kötü kanalizasyon kokuları ve zaman zaman su tahliyesinde problemler oluyordu. Mahalle halkımız kokuya çözüm bulunmasını istedi ve belediyemiz bu noktada üzerine düşeni yaptı. Mahalle halkının muzdarip olduğu bir konu çözüme bağlandı. Pazaryerimizi İstasyona bağlayan yollarımız düzenlendi. Pazarımızın altyapısı güçlendirilerek hizmet vermeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca burada oluşan kötü kokuya çözüm bulunduğu için sevinçliyiz. Belediyemize ve Başkanımız Nurullah Cahan'a teşekkür ediyoruz" dedi.



Uşak Manavlar Odası Başkanı İsmet Kızılay, "Pazarcı esnafı ve vatandaş yeniden faaliyete geçecek olan sigorta pazarı için çok memnun. Belediyemiz burada ciddi bir çalışma yapıyor ve altyapıyı güçlendiriyor. Esnafım adına belediyemize ve başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. Uşak Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası Başkanı Şerif Çelik de, "Pazarımız daha sağlıklı ve elverişli bir ortamda hizmet verecek. Biz burada belli bir süreliğine kalıyorduk fakat çevrede ikamet edenler sürekli sorunlar yaşıyordu. Sıkıntıların giderilmesinden dolayı memnunuz" şeklinde konuştu. Öte yandan Başkan Cahan, alanda çalışma yapan personele ve vatandaşa baklava ikram etti. - UŞAK