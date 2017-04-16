Uşak'ta seçmen sandık başına gitti



UŞAK'ta referandum için halk saban erken saatlerden itibaren sandık başına giderek oy vermeye başladı.



Uşak'ta erken saatlerde okullara gelen sandık görevlileri, hazırlıklarını tamamlayarak, saat 08.00'de oy verme işlemini başlattı. İl genelindeki 262 bin 348 seçmen de 870 sandıkta oy kullanmaya başladı. Listelerden isimlerini kontrol eden ve kimliklerini ibraz ederek oy pusulalarını alan vatandaşlar, oylarını kullanıyor.



VALİ OKUR, EŞİ VE OĞLUYLA OY VERDİ



Uşak Valisi Ahmet Okur, Mehmetçik İlkokulu'ndaki 1097 numaralı sandıkta, eşi Hatice Nur Okur ve oğlu Serdar Okur'la birlikte oyunu kullandı. Uşak'ın şehit acısıyla referandum a gittiğini hatırlatan Vali Okur, "Vatandaşlarımız kendi kararları ve iradeleriyle oylarını kullanıyor. Oy kullanma konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Sandıkların kapanacağı saate kadar Uşak'ta oy kullanma işlemini bitiririz diye düşünüyorum. Bugün de malum bir şehidimiz var. Şehidimizi ikindinde defnedeceğiz. Vatandaşlarımız referandum a yoğun ilgi gösteriyor. Oy kullanmaya gelemeyen vatandaşlarımız için de Sağlık Bakanlığı'na ait Evde Bakım Hizmetleri araçları, talep eden ve oy kullanmak isteyen yatalak ve yürüyemeyen hastalarımızı oy kullanacakları sandıklara götürüyor" dedi.