Uşak'ta Seçmen Sandık Başına Gitti

UŞAK'ta referandum için erken saatlerde okullara gelen sandık görevlileri, hazırlıklarını tamamlayarak, saat 08.00'de oy verme işlemini başlattı.



İl genelindeki 262 bin 348 seçmen de 870 sandıkta oy kullanmaya başladı. Listelerden isimlerini kontrol eden ve kimliklerini ibraz ederek oy pusulalarını alanlar, oylarını kullandı.



- Uşak