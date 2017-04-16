Uşak'ta Seçmen Sandık Başına Gitti (2)

VALİ OKUR, EŞİ VE OĞLUYLA OY VERDİ



Uşak Valisi Ahmet Okur, Mehmetçik İlkokulu'ndaki 1097 numaralı sandıkta, eşi Hatice Nur Okur ve oğlu Serdar Okur'la birlikte oyunu kullandı. Uşak'ın şehit acısıyla referandum a gittiğini hatırlatan Vali Okur, "Vatandaşlarımız kendi kararları ve iradeleriyle oylarını kullanıyor. Oy kullanma konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Sandıkların kapanacağı saate kadar Uşak'ta oy kullanma işlemini bitiririz diye düşünüyorum. Bugün de malum bir şehidimiz var. Şehidimizi ikindinde defnedeceğiz. Vatandaşlarımız referandum a yoğun ilgi gösteriyor. Oy kullanmaya gelemeyen vatandaşlarımız için de Sağlık Bakanlığı'na ait Evde Bakım Hizmetleri araçları, talep eden ve oy kullanmak isteyen yatalak ve yürüyemeyen hastalarımızı oy kullanacakları sandıklara götürüyor" dedi.



