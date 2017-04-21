Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



Kentte sabah başlayan sağanak zaman zaman şiddetini artırarak devam etti.



Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, iş merkezleri ve dükkanların önündeki tentelerin altına sığınarak korunmaya çalıştı.



Bazı sokaklarda su birikintileri oluşurken, polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.





Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının düşmesinin, yağışın da pazar öğle saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiğini bildirdi.