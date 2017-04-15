Uşak'ta Referandum Yürüyüşleri İptal

Ak Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş, Hakkari Yüksekova'da şehit düşen Uşaklı binbaşının acı haberinin kente ulaşmasının ardından referandum etkinliklerini iptal ettiklerini duyurdu.



Servet Kuş, açıklamasında; "Uşaklı kardeşimiz Binbaşı Kürşat Selim Şenol'un şehadet haberini üzülerek duymuş bulunmaktayız. Vatanımızı hainlerden korumak için görevi başında şehit düşen kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve vatanımıza başsağlığı diliyorum. Bu durum sebebiyle referandum için bugün planlanan tüm etkinliklerimizi iptal ederek şehit ailemizin yanında olacağız. Milletimizin tekrar başı sağ olsun" dedi. - UŞAK