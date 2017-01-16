Uşak'ta Okul Yapımı İçin Protokol İmzalandı

Uşak'ta yapılacak 16 derslikli tekstil teknolojisi meslek lisesi için protokol imzalandı.



Uşak Valiliğinde yapılan imza töreninde konuşan Vali Ahmet Okur, Uşak Organize Sanayi Bölgesi (UOSB) tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde 16 derslikli UOSB Tekstil Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşa edileceğini söyledi.



Okulun 7 ay gibi bir sürede tamamlanmasının planlandığını kaydeden Okur, şöyle konuştu:



"Okul yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak. Bodrum, zemin ve iki kattan oluşacak okulda, 500 öğrenci öğrenim görecek. Eğitime katkılarından dolayı UOSB yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Sivil toplum kuruluşlarımız ve hayırseverlerimizin okullaşmaya verdikleri desteği çok önemsiyorum. Çünkü biliyoruz ki eğitimde kalitenin artması ülkemizin geleceğine sağlanan en büyük katkı."



UOSB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu ise tekstil sektörünün ihtiyacı olan ara elaman sorununu çözmek amacıyla okul yapımına katkı sağlamak istediklerini, okulun önümüzdeki eğitim-öğretim yılına yetiştirileceğini ifade etti.



Konuşmaların ardından, Vali Okur, Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, UOSB Başkanı Ağaoğlu tarafından protokol imzalandı.