Uşak'ta Mobeseye Takılan Kazalar

Uşak'ta 2016 yılında, bir önceki yıla göre ölümlü kazalarda anlamlı şekilde azalma görüldüğü açıklandı. mobeselere yansıyan bazı kazalar ise trafikte ne kadar dikkatli olunması yönünde önemli mesajlar verdi.



Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının 172. yıl dönümü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya ev sahipliği yapan Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder genel konularla ilgili basın mensuplarına paylaşımlarda bulunurken, özellikle trafik kazalarında 2016 yılında, bir önceki yıla göre ölüm oranının azaldığının altını çizdi.



Resmi verilere göre; 2015 yılında bin 107 maddi hasarlı, 950 yaralanmalı, 23'ü ölümlü olmak üzere toplam 2 bin 80 trafik kazası meydana gelirken, bu rakamlar 2016'da; bin 125 maddi hasarlı, bin 85 yaralanmalı ve 7'si ölümlü olmak üzere toplam 2 bin 326 kaza kayıtlara geçti.



2016 yılının ilk üç aylık bölümünde 257 maddi hasarlı, 187 yaralanmalı olmak üzere toplam 444 kaza meydana gelirken, 2017'nin ilk üç aylık bölümde 336 maddi hasarlı, 239 yaralanmalı ve 4 ölümlü olmak üzere toplam 577 kaza meydana geldiği belirtildi.



Kentteki mobese kameralarına yansıyan bazı ilginç kazalarda ise dikkatsizlik ve trafik kurallarına uyulmaması dikkat çekti. Özellikle kent meydanında uyuyan bir köpeğin üzerine gelen araç ve köpeğin son anda kaçarak kendini kurtarması ilginç görüntüler arsında yer aldı. - UŞAK