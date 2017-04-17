Uşak'ta Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri Başladı

Uşak Müftüsü Eyüp Baldemir, Kutlu Doğum Haftası etkinliklerine esnafa ve vatandaşlara karanfil dağıtarak başladı.



İl Müftüsü Baldemir, yaptığı açıklamada; "Bugün insanlığın sıkıntıları var, İslam coğrafyasında da sıkıntılar hat safhada. Dünyanın öbür ülkelerinde de yer yer sıkıntılar var. Bana göre bu sıkıntıların ana sebebi Peygamber (SAV)'in insanlar tarafından bilinmemesi, insanlara Peygamber (SAV)'in ilke ve prensiplerini anlatılmamasıdır. Bilinse inanın bu sıkıntılar bu noktaya gelmezdi. İnsanlık Peygamberimizi tanımaya mahkum. 1989 yılından beri Peygamberimiz (SAV) miladi doğum yılı diyanet işleri başkanlığı tarafından kutlu doğum haftası olarak kutlana gelmektedir. Bu sene 28. yılını idrak ediyoruz kutlu doğum programının. Diyanet İşleri Başkanlığı her yıl araştırmaları neticesi eksiğini tespit ettiği bir hususu o yılın kutlu doğumunun teması olarak belirler. Bu yılki kutlu doğumun teması 'Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu'. Günümüzde hakikaten güven önem arz etmektedir. Güvenli toplum olmak çok önemli. Güvenliği sağlamak çok önemli. Bu sene inşallah bu konu işlenecek" dedi.



İnsanlığın Peygamberi mutlaka tanıması gerektiğini vurgulayan Baldemir, konuşmasına şu şekilde devam etti; "Peygamberin ilke ve prensiplerine göre de hayat sürme yönünde de gayret sarf etmeli. Peygamberimizi bilmişsiniz ama onun söylemlerini ve telkinlerini göz ardı etmişsiniz, Peygamber ahlakını örnek edinmemişsiniz, rol model olarak tanımamışsınız, izinden yolundan gitmeye gerek duymamışsınız Peygamberi tanımak kuru kuruya bir mana ifade etmez. Peygamberimizi her zamankinden daha fazla tanımaya mecburuz, onu herkese tanıtmak mecburiyetindeyiz. Peygamberimizin hayatı geçmişte yaşamış bütün insanların hayatıyla kıyaslandığı zaman en net ve şeffaf bilinenindir. Peygamberimizin 63 yıllık hayat karesinde en ufak kapalı müphem bir husus söz konusu değildir. Peygamberimiz 40 yaşında Peygamber oldular ondan öncede Mekke'de güvenli insan olarak bilinirdi. Hatta güvenilir yönü adından daha fazla olarak Arap alemi tarafından takdir edilir ve bilinirdi. Onun için Peygamber Peygamber (SAV)'e Muhammed ül emin güveniliri Muhammed demişlerdir. Çünkü Allah Resulü'nün güvenilirliğini tespit eden olmamıştır. Peygamberimizin yalan söylediğine hiç kimse şahit olmamıştır hem Peygamberlikten önce hem peygamberlikten sonra" diye konuştu. - UŞAK