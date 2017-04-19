Uşak'ta Kurumlar Arası Futbol Turnuvası

Uşak Belediyesi ile Uşak Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri kurumlar arası futbol turnuvası başladı.



Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, huzur park belediye spor tesislerinde, Uşak Valiliği ile Uşak Belediye Personel Müdürlüğü arasındaki açılış maçı öncesi turnuvayla ilgili bilgi verdi.



31 takımın mücadele edeceği turnuvanın bir ay süreceğini aktaran Cahan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine dikkat çekmek ve şehitleri anmak amacıyla düzenlenen turnuvanın kurumlar arası işbirliğini artıracağını söyledi.



Kentin sportif alanda her geçen gün güçlendiğini ifade eden Cahan, UTAŞ Uşakspor'u BAL liginde şampiyonluğu elde ettiğini hatırlatarak takımı kutladı.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Mercan ise, turnuvanın kardeşlik havasında geçeceğini belirterek takımlara başarı diledi.



Konuşmaların ardından oynanan açılış maçını Uşak Belediye Personel Müdürlüğü 7-1 kazandı.