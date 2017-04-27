Uşak'ta Kaçak Kazı Operasyonu

Banaz ilçesine bağlı bir köyde sit alanında kepçeyle izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Derbent köyü sınırları içinde izinsiz kazı yapıldığı yönünde ihbar alan jandarma ekipleri köye gitti.



Köylülerin verdiği bilgi doğrultusunda bölgede operasyon düzenleyen jandarma sit alanı içinde kepçe ile izinsiz kazı yapan K.E, R.K, İ.A, l.Y, ve M.S'yi gözaltına aldı.



Kepçeye el konulurken şüphelilerle birlikte 2 dedektör ele geçirildi.