Uşak'ta İzinsiz Gösteri

Uşak'ta halk oylaması sonuçlarını bahane ederek izinsiz gösteri düzenleyen 14 kişi gözaltına alındı.



Akşam saatlerinde halk oylaması sonuçlarını bahane ederek izinsiz gösteri düzenlemek isteyen bir grup Uşak Belediyesi önünde toplandı. Tüm ikazlara rağmen dağılmayan grup yürüyüşe geçtiği sırada polis müdahale etti.



Yaşanan arbede sonrası 4'ü kadın 14 kişi gözaltına alındı.



Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.