Uşak'ta Huzur Operasyonu

Uşak Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen huzur operasyonunda gözaltına alınan 105 şüpheliden 44'ü tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, farklı şubelerden çok sayıda polisin katılımıyla i·l merkezi ve ilçelerde yapılan "Huzur 64" adı verilen uygulamalarda 27 bin 829 kişinin güvenlik sorgulamasından geçirildiği belirtildi.



Haklarında çeşitli suçlardan daha önceden yakalama kararı bulunan 105 kişinin gözaltına alındığı denetimlerde, mahkemeye çıkarılan 44 kişi tutuklandı.



Polisin 24 saat sürdürdüğü denetimlerde, 10 gram bonzai, 15 gram esrar 5 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 bıçak ele geçirildi.



Yine denetimlerde, 3 bin 183 aracın kontrol edildiği, 135 sürücüye trafik cezası uygulandığı, 19 aracın ise trafikten men edildiği kaydedildi.