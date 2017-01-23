Uşak'ta Huzur Operasyonu

Uşak Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen huzur operasyonunda gözaltına alınan 62 şüpheliden 29'u tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, farklı şubelerde görev yapan polislerin katılımıyla 9-22 Ocak tarihlerinde i·l merkezi ve ilçelerde değişik noktalarda "Huzur 64" adıyla bir dizi denetim gerçekleştirildi.





Denetimlerde 18 bin 480 kişinin güvenlik sorgulamasından geçirildiği, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 62 kişinin göz altına alındığı, adliyeye sevk edilen bu kişilerden 29'unun tutuklandığı belirtildi.





Polis ekipleri 24 saat esasıyla sürdürdükleri denetimlerde, 16,5 gram esrar, 8 gram bonzai, 2 ruhsatsız tabanca, 8 ruhsatsız av tüfeği, 9 kuru sıkı tabanca, 4 bıçak ele geçirdi.



Denetimlerde 2 bin 933 aracın kontrol edildiği, çeşitli eksik ya da kural ihlali nedeniyle 350 sürücüye trafik cezası uygulandığı, 43 aracın ise trafikten men edildiği belirtildi.