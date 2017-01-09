Uşak'ta Huzur Operasyonu

Uşak Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen huzur operasyonunda gözaltına alınan 67 kişiden 30'u tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, farklı şubelerde görev yapan polislerin katılımıyla 1-9 Ocak tarihlerinde İl merkezi ve ilçelerde değişik noktalarda "Huzur 64" adıyla bir dizi denetim gerçekleştirildiği bildirildi.



15 bin 485 kişinin güvenlik sorgulamasından geçirildiği uygulamada haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 67 kişinin göz altına alındı, adliyeye sevk edilen bu kişilerden 30'unun tutuklandığı belirtildi.





Polis ekipleri 24 saat esasıyla sürdürdükleri denetimlerde, 46 gram esrar, 2 uyuşturucu nitelikli hap, 2 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 5 bıçak ele geçirdi.



Açıklamada ayrıca, denetimlerde toplam bin 245 aracın kontrol edildiği, çeşitli eksikler ya da kural ihlali nedeniyle 103 sürücüye trafik cezası uygulandığı, 26 aracınsa trafikten men edildiği belirtildi.