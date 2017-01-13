Uşak'ta "Gençler Mutlu Yarınlar Umutlu" Projesi Hayata Geçirildi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi hibe programı kapsamında yer alan, Uşak Üniversitesi tarafından yürütülen ve Uşak Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün ortak olduğu "Gençler Mutlu Yarınlar Umutlu" projesinin İŞKUR Faaliyetleri Bilgilendirme Toplantısının on ikinci ve son bilgilendirme toplantısı gerçekleşti.



Uşak Üniversitesi Mustafa Kemal Paşa Amfisi'nde yapılan toplantıya Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nafiz Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Korkmaz, davetliler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran toplantının açılış konuşmasında "Gençler Mutlu Yarınlar Umutlu" projesinin önemli ve değerli bir proje olduğunu söyleyerek gençlerin mutlu olması ve geleceğe umutlu bakabilmelerini önemsediklerini belirtti. Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran, üniversiteye girmek için çok çaba harcayan gençlerin üniversiteye girdikten sonraki ilk iki yıl rahat olduklarını ancak üçüncü sınıfta hayatın yükünün sırtlarına bindiğini hissettiklerine dikkat çekerek "Gençlerimiz üniversitenin son senesi ise 'Ben hayatta ne yaparım' kaygısına haklı olarak giriyorlar. Üniversite yaşamları boyunca hayata hazırlanmaları hem bizim için hem de gençlerimiz için çok önemli. Gençlerin geleceğini belirlemek için yapılan bu tarz projeler değerli projelerdir. Gençler Mutlu Yarınlar Umutlu Projesine destek verenlere teşekkür ediyorum, inşallah bu tür projelerin sayısı artar."dedi.



Toplantıda konuşan Proje Eğitim Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nafiz Kaya ise üniversitenin Uşak iline ve halkına vermiş olduğu hizmet ve desteklerden söz ederken, üniversite - sanayi işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Dokumacılığın Uşak denince ilk akla gelen iş alanlarından biri olduğunu belirten Prof. Dr. Osman Nafiz Kaya, yaklaşık bir yıldır Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Sibel Özafşarlıoğlu Sakallı ve üniversite yönetimi olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyleyerek UOSB, KOSGEB, İŞKUR, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kanuni Sultan Süleyman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür etti. Prof. Dr. Osman Nafiz Kaya ayrıca proje kapsamında yapılan Uşak Üniversitesi Mezunları Takip Sisteminin bitmek üzere olduğunu da sözlerine ekledi.



Açılış konuşmalarının ardından İŞKUR Uşak İş ve Meslek Danışmanı Asım Aydın İŞKUR faaliyetleri ve hizmetleri ile bilgi vererek öğrencilerin sorularını yanıtladı. - UŞAK