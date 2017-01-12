Uşak'ta "Gençler Mutlu Yarınlar Umutlu" Projesi

Uşak Üniversitesi tarafından hazırlanan Avrupa Birliği (AB) ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen, Sektörel Yatırım Alanlarında Genç İstihdamının Desteklenmesi hibe programı kapsamında yer alan,"Gençler Mutlu Yarınlar Umutlu" Projesi tanıtım toplantısı yapıldı.



Uşak Üniversitesi Mustafa Kemal Paşa Amfisinde yapılan toplantıda konuşan Rektör Vekili Prof. Dr. Sayın Dalkıran projenin önemine değindi.



Projeyle öğrenimlerini tamamlayan üniversite öğrencilerine iş imkanları yaratmayı amaçladıklarını ifade eden Dalkıran, üniversiteye girmek için çaba harcayan gençlerin üniversiteye girdikten sonraki ilk iki yıl rahat olduklarını ancak üçüncü sınıfta hayatın yükünün sırtlarına bindiğini hissettiklerine dikkat çekti.



Dalkıran, "Gençlerimiz üniversitenin son senesinde 'Hayatta ne yaparım' kaygısına haklı olarak giriyor. Üniversite yaşamları boyunca hayata hazırlanmaları hem bizim için hem de gençlerimiz için çok önemli. Gençlerin geleceğini belirlemek için yapılan bu tarz projeler değerli. Projeye destek verenlere teşekkür ediyorum, inşallah bu tür projelerin sayısı artar." dedi.



Toplantıda konuşan Proje Eğitim Koordinatörü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Osman Nafiz Kaya ise üniversite sanayi işbirliğinin önemine vurgu yaptı.



Toplantıya İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Korkmaz, davetliler, akademisyen ve öğrenciler katıldı.